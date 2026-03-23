味の素大阪支社は神戸市と「KOBE野菜をもっととろうよ！キャンペーン」を開催している。今年で6回目。「ラブべジの日」の3月1日からスタートし、市内130店舗でレシピブック1万3650部を配布。今回は「15分以内で完成」をコンセプトに「丸鶏がらスープ」を使った鶏肉と小松菜のクリーム煮、「ほんだし」を使った鮭のちゃんちゃん焼き風炊き込みごはんなど6つのレシピを掲載する。同社では「タイパが重視される近年の価値観や、