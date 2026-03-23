田中食品は強まる生活防衛意識に対応した新製品、『ごはんにあう菜』シリーズを発売した。同社では「おかずの品数を減らし食費を抑えたいが、妥協はしたくないというニーズが顕在化している」と説明。昼食代を抑えるためオフィスに弁当を持っていく「大人の弁当持参率」が高まっているとも指摘する。こうした需要に向け「彩りと具材感のあるふりかけで、メーンのおかずと同様に満足できるものを」と開発した。野沢菜を使