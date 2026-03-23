MORE STARが、新曲「相ラブユー」を3月21日に配信リリースした。 （関連：KAWAII LAB.全グループがKアリーナ横浜に集結ブームからカルチャーへ――新時代への到達を示した4周年の祭典） 同楽曲は、MORE STARのコンセプト“WITH KAWAII（いつも一緒に）”という思いを、ストレートに表現したラブポップチューン。誰かを想う気持ちと、誰かに想われているあたた