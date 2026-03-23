ブレーメンの長田澪(ドイツ名ミオ・バックハウス)がドイツ誌『Kicker』の週間ベストイレブンに選出された。長田は、21日に行われたブンデスリーガ第27節ヴォルフスブルク戦に先発し、前半終了間際に相手選手の至近距離からのボレーシュートを左手一本でセービングするなど好守を連発し、1-0での勝利に貢献していた。試合後、「ミオがマッチウィナーだ」と指揮官であるダニエル・ティウーネ監督はコメントし、さらにレオナルド・