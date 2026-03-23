日本航空（JAL）は、東京/成田〜バンクーバー線にプレミアムエコノミークラスを設定する。同路線は1日1往復を運航しており、プレミアムエコノミークラスを3月29日から設定する。機材はボーイング787-9型機かボーイング787-8型機を使用する。同路線は、エア・カナダとZIPAIR Tokyoを合わせた3社が運航している。プレミアムエコノミークラスを設定するのは、JALとエア・カナダを合わせた2社のみとなる。■ダイヤJL018東京/成田（18