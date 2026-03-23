撮影＆報告を呼びかけ名鉄バスは2026年3月18日、公式Xにて「黒い路線バス!?」との文言とともに、特別ラッピングバスの運行を明らかにしました。 【基幹バスレーン通ります】これが「黒い名鉄バス」です（画像）黒いボディに“くじらカラー”の特別ラッピングが施された車両は、どことなく同社の高速バス特別仕様車「Arca（アルカ）」を彷彿とさせるデザインとなっています。この発表に対し、SNSでは「かっこいい」と称賛の声が