「motorola razr 60」のW杯限定モデルが登場 モトローラ・モビリティ・ジャパンは23日、FIFAワールドカップ2026限定モデルのスマートフォン「motorola razr FIFA World Cup 26 Edition」を3月31日に発売する。 価格は10万2026円。Amazon.co.jpで販売され、サイトではすでに予約受付を開始している。 「motorola razr FIFA World Cup 26 Edition」は、2025年10月に発売された「motorola razr 60