auコマース＆ライフは、3月23日～26日に、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」で「三太郎の日」と「お買い物ラリー」を組み合わせた特別コラボ企画を実施する。 新生活に向けた日用品の買い替えや卒業・入学シーズン向けのアイテム需要に応えるもので、ドラッグストアの「サンドラッグ.com」およびファッションブランド「神戸レタス」の2店舗と協力し、大幅なポイント還元や割引