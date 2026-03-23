SNSでジェシカ・フォスターという名前のアメリカ陸軍女性兵士を名乗るアカウントが話題となりました。このアカウントはトランプ大統領への強い支持を表明し、愛国心を煽りながらセクシーな画像を投稿することで、運用開始からわずか4ヶ月で100万以上のフォロワーを獲得しましたが、実はAIによって生成された架空の存在であると専門家によって指摘されています。アメリカ陸軍には彼女の軍歴に関する記録が存在せず、画像にはAI特有