中国のTencentが同社のメッセージングプラットフォームであるWeChatにOpenClawを統合した新ツール「微信ClawBot」を発表しました。これにより、ユーザーはアプリを切り替えることなく、WeChatから対話を通じて様々なタスクを実行できるようになります。Today, we are officially opening the capability to integrate #OpenClaw into #Weixin.With the launch of the #WeixinClawBot, users can use Weixin as a dedicated messagi