西純矢は現在ファームで4番を打っている（C）産経新聞社リーグ連覇を狙う阪神では先の常勝軍団を見据える取り組みも注目されている。現在ファームで育成選手ながら、4番を任されているのが西純矢だ。【動画】甲子園が沸いた！西純矢の決勝タイムリーシーン3月22日に行われたファーム・リーグ西地区のソフトバンク戦に「4番・右翼」で先発した西純矢は4回無死二、三塁の好機に内野安打を記録、これで5試合連続安打と堅調な