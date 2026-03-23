女優の北川景子（３９）が２３日、都内で「キッコーマン豆乳２０２６年度事業戦略＆新ＣＭ発表会」に出席した。食品メーカー「キッコーマン」のイベント。豆乳の商品に関する新ＣＭに出演した北川は「朝、プロテインと豆乳を混ぜて飲むのが習慣になっています」と明かした。新年度が近づいていることにちなみ、自身が新しく挑戦したいことを問われると「この年齢になると新しいこともないんですけど、上の娘が年長になるの