女優の北川景子が２３日、都内で「キッコーマン豆乳２０２６年度事業戦略＆新ＣＭ発表会」に出席した。豆乳カラーの衣装で登場した北川は「白っぽいこの衣装を選びました」と笑顔。豆乳について「毎日飲むんですけど、初めて飲み始めたのが１７歳のときに東京に出てきてモデルの仕事を始めたとき。きれいな先輩が美容と健康のために飲んでいるのを見てから毎日飲んでいます」と愛を口にした。さらに、「ジムの先生からプロ