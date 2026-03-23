俳優・柳楽優弥、ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗が２３日、都内でＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「九条の大罪」（４月２日配信開始、土井裕泰監督）配信直前イベントに登壇した。「闇金ウシジマくん」で知られる真鍋昌平氏の同名漫画が原作。ヤクザなど厄介な依頼人の案件ばかりを受ける型破りな弁護士・九条間人（たいざ、柳楽）と、正反対に正義を追う弁護士・烏丸真司（松村）らによるクライム・エンターテインメント。“悪徳弁護士