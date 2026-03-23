俳優の鈴木亮平が２３日までにＳＮＳを更新。ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）の共演者との２ショットを投稿し話題を呼んでいる。自身のインスタグラムに「第９話、ありがとうございました。来週の最終回。期待していてください」とつづると共に、共演している女優の戸田恵梨香との２ショットを披露した。この投稿にファンからは「とーーっても素敵なお写真胸が熱くなります最終回終わってしまうのが寂し