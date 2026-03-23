女優の見上愛が２３日、東京・港区にオープンした「ＳＡＬＯＮ２３区ＡｏｙａｍａＦｌａｇｓｈｉｐＳｔｏｒｅ」で記者発表会に出席した。洋服選びのこだわりを「動きやすいお洋服が大好きで、普段洋服を選ぶときも動きやすいかどうかを重視する」。この日は春らしいスタイリングを紹介し「この服を着て、お花見デビューしたい。友だちと行きたいけど、ちょっとラフな中にもしっかりした印象を残せるので、せっかくなの