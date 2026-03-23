◆米大リーグオープン戦エンゼルス―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、オープン戦の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、７回２死走者なしの場面で５打席目に向かわずに、代打が送られて途中交代した。この日は３打数１安打３打点だった。エンゼルスの先発は、ジョージ・クラッセン投手（２４）。