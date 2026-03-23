■3ピリオド制の戦略性も見どころ3月14日と15日に「JA全農杯 全国小学生選抜サッカー IN 北信越」が石川県・内灘町サッカー競技場で開催された。北信越大会には5県から12チームが出場。県大会を勝ち上がった各県上位2チーム（開催地の石川県のみ上位4チーム）が、優勝チームに与えられる全国大会への出場権をかけて2日間にわたり熱戦が繰り広げられた。この大会は小学生年代で採用される8人制で行われ、5年生（新6年生）以下