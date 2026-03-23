帝京長岡戦に先発した東北・金沢＝甲子園東北が4人の継投で序盤のリードを守った。先発金沢は緩い変化球を交えて的を絞らせず、5回3安打1失点。六回は市川、七回から狩野が無安打に抑え、石崎が最後の打者を打ち取った。打線は一回に二つの押し出し四球で2点。二回に松本の犠飛、進藤の適時打で2点を加えた。帝京長岡は工藤が7四死球と乱れ、打線も二回の1点にとどまった。