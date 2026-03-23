◆センバツ第５日▽１回戦東北５―１帝京長岡（２３日・甲子園）３年ぶり２１度目の出場となった東北（宮城）が初出場の帝京長岡に競り勝って、ダルビッシュ有（現・パドレス）を擁した２００４年の第７６回大会以来となる春１勝をもぎ取った。公式戦初先発が聖地のマウンドとなった左腕の金沢龍希（３年）は自己最速１２８キロ。豪腕ではないが１００キロに満たないカーブ、チェンジアップを織り交ぜ相手を翻弄し５回を３