日本サッカー協会（JFA）は23日、「サッカー日本代表『最高の景色を 2026』オフィシャルアンバサダー」のJI BLUEが歌う公式テーマソング「景色」が、2026年6月3日（水）にリリースされることを発表した。サッカー日本代表「最高の景色を 2026」の公式テーマソングとなるこの楽曲のキャッチコピーは、“みせてくれ、その景色。”。「最高の景色」を目指してFIFAワールドカップ2026（6月開幕）に挑むSAMURAI BLUE（日本代表）の