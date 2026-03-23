名古屋地方裁判所＝2020年10月20日、名古屋市中区三の丸教員が女子児童らを盗撮し交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、性的姿態撮影処罰法違反や器物損壊などの罪に問われたグループ開設者で名古屋市立小の元教諭和田（旧姓森山）勇二被告（42）の論告求刑公判が23日、名古屋地裁で開かれた。検察側は懲役4年を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決を求め結審した。判決は4月16日。検察側はグル