立憲民主党の斎藤国対委員長は自民党の磯崎参院国対委員長との会談で、暫定予算案に関する政府方針を受け、不倫疑惑が報じられた松本洋平文部科学相出席の参院文教科学委員会を除き、各委員会で審議に応じると伝えた。