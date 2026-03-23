日本相撲協会は23日、東京・両国国技館での評議員会を開き、2年に1度の役員改選に伴う理事13人を承認した。親方10人の親方理事には、八角親方（元横綱・北勝海）ら現職に加え新任の藤島親方（元大関・武双山）、片男波親方（元関脇・玉春日）、追手風親方（元幕内・大翔山）、尾上親方（元小結・浜ノ嶋）が名を連ねた。また外部理事は山口寿一氏（読売新聞東京本社会長）、高野利雄氏（名古屋高検元検事長）の現職2人に加え