AZ（オランダ1部）に所属するDF市原吏音が、待望のトップチームデビューを果たした。現在20歳の市原はRB大宮アルディージャの育成組織出身で2023年にトップチームデビュー。昨シーズンは明治安田J2リーグで29試合に出場し、J2リーグのベストイレブンにも選出された。各年代の日本代表としても活躍しており、今年1月にサウジアラビアで開催されたAFC U−23アジアカップ2026では、主将を務めて日本の大会連覇に貢献した。その