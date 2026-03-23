BTSが20日に発表した5枚目アルバム「ARIRANG（アリラン）」収録曲の全14曲が、Spotify「デーリー・トップ・ソング・グローバル」で、1位から14位までを独占した。20日付のグローバル音楽チャートで、珍記録が発表された。また「デーリー・トップ・アーティスト・グローバル」でもトップに立った。韓国のテレビ局JTBCは23日、「BTSのカムバックは、Apple Musocの新記録でも確認された。『ARIRANG』は、Apple Music歴史の中で、発売