“ピーター3”ことアンドリュー・ガーフィールドも、“弟”が引き続き活躍する『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の予告編映像をチェックしてくれたようだ。 出演最新作『The Magic Faraway Tree（原題）』のプレミアに出席したガーフィールド。解禁されたばかりの『ブランド・ニュー・デイ』予告編を観ましたかと、次のように答えている。 「はい、観ま