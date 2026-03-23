あのトム・クルーズが、『スター・ウォーズ』の現場にやってきた？仰天エピソードの裏側が、主演のライアン・ゴズリングによって明かされた。ただし、ゴズリングは運悪く、その日の現場に居合わせなかったのだという。 話題になっているのは、新作映画『スター・ウォーズ／スターファイター』撮影中の出来事だ。この映画は『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）ショ
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