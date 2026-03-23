『プラダを着た悪魔』（2006）と、その続編として2026年に公開予定の『プラダを着た悪魔2』アパレルが、全国のPLAZAにて2026年4月3日より発売される。PLAZA オンラインストアでは、店頭での販売に先駆けて2026年3月27日10:00より先行販売を行う。 本コレクションのTシャツには、物語を象徴する赤いハイヒールのビジュアルをはじめ、ミランダの象徴的な台詞「That’s all.」や「EVERYBODY WANTS TO BE US.」を配したデザイ