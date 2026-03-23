NTT東日本 岩手支店（以下、NTT東日本）、岩手医科大学、北上済生会病院、岩手県は3月19日、NICU（Neonatal Intensive Care Unit：新生児集中治療室）に入院する赤ちゃんと、院内の別室または自宅・職場など遠隔地にいる家族をつなぐ遠隔実証「愛のカタチ」を開始することを発表した。今回の実証は、映像・音声に加え、触覚情報を遠隔の家族へ伝えることで、入院中でも親子の心理的つながりを支援することを目的としている。実証の