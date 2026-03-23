ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２２日（日本時間２３日）にアリゾナ州グレンデールでマリナーズとのオープン戦に「５番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打、１三振だった。チームは２―４で敗れた。相手先発は昨季１５勝の右腕ウー。１点を追う２回先頭はカウント２―１からの４球目、真ん中高めの９５・２マイル（約１５３キロ）のフォーシームを打ち上げて中飛だった。５回先頭はカウント１―１からの３球目、