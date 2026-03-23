バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「まちぼうけ ガールズ＆パンツァー」を2026年3月 第4週より発売する。全5種で価格は400円。【2026年3月 第4週】発売「まちぼうけ ガールズ＆パンツァー」(全5種・400円)「まちぼうけ ガールズ＆パンツァー」は、ガシャポンコンセプトフィギュアシリーズ「まちぼうけ」に『ガールズ&パンツァー』が登場。集めやすいサイズ感にこだわりの造形・彩色を追求した。ラインナップは大洗女子学