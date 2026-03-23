【モデルプレス＝2026/03/23】E-girlsとして活動していた藤井萩花が3月22日、自身のInstagramを更新。ミニスカートスタイルを披露し、反響が寄せられている。【写真】元E-girlsで双子の母「脚のラインが美しい」砂浜で寝転ぶ美脚ショット◆藤井萩花、砂浜で寝転ぶ美脚ショット披露藤井は、砂浜で寝転ぶ姿を投稿。両手を広げ、気持ちよさそうに目を閉じている藤井の横には黒の鞄が置かれ、レザー調のアウターに黒のインナー、黒のミ