【モデルプレス＝2026/03/23】キャスターの安藤優子が3月22日、自身のInstagramを更新。豊富なメニューがずらりと並んだ夕食を公開し、話題となっている。【写真】67歳ベテランキャスター「お店で出てきそう」本人イチオシの“揚げ茄子の胡椒からめ”◆安藤優子、茄子料理など夕食公開安藤は「昨晩のテーブルからのイチオシは、揚げ茄子の胡椒からめ」とつづり、夕ご飯の食卓を投稿。「茄子をしっかり目に揚げて、鶏ガラスープの素