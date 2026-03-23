【モデルプレス＝2026/03/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（毎週月曜21時〜）の公式X（旧Twitter）が22日に更新され、番組参加メンバーに対する誹謗中傷や悪質な投稿への対応についての声明を発表した。【写真】「今日好き」公式「重大な違法行為」声明全文◆「今日好き」誹謗中傷・悪質な投稿に注意喚起同アカウントは、「番組参加メンバーに対する誹謗中傷や悪質な投稿への対応