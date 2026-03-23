【モデルプレス＝2026/03/23】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の公式X（旧Twitter）が3月23日に更新された。錦織友一（吉沢亮）と弟・丈（杉田雷麟）にまつわる裏話に反響が寄せられている。【写真】「ばけばけ」吉沢亮の“弟役”23歳俳優「お兄ちゃんに似てきた」話題の写真https://mdpr.jp/news/detail/3038841◆高石あかり