BTSのカムバックライブの生中継が、世界77か国のNetflixで1位を獲得した。3月22日（現地時間）、グローバルOTTランキング集計サイト「FlixPatrol」によると、21日にNetflixを通じて全世界に生中継されたBTSのカムバックライブ「BTS COMEBACK LIVE：ARIRANG」が77か国で1位を記録し、同期間にNetflixで最も視聴された映画部門で1位にランクインした。【注目】BTSはなぜ特別なのか「同期」と「同世代」から読み解くカムバックライ