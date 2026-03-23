メ～テレ（名古屋テレビ） 教師7人のグループによる盗撮・画像共有事件で、グループを管理していた名古屋市の元教師の男に検察は懲役4年を求刑しました。 起訴状などによりますと和田、旧姓・森山勇二被告（42）はおととし、校外学習中に当時9歳の児童の下着を盗撮し、画像をSNSのグループに共有したなどの罪に問われています。 和田被告はグループの管理者で、これまでの裁判で起訴内容を