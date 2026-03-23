MAMAMOOのファサが、香港で抜群のスタイルを披露した。ファサは3月22日、自身のSNSに「歩いて、また歩いて、1年分の幸せ」というコメントとともに、写真を投稿した。【画像】公然わいせつ罪で告発されたファサのダンス公開された写真では、香港の路地を歩きながら、ゆったりとした時間を過ごすファサの姿が収められている。ファサは、リラックス感のあるタイトなキャミソールにデニムパンツを合わせ、グラマラスなスタイルを披露し