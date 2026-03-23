CJ FOODS JAPAN は、グローバル韓食ブランド“bibigo(ビビゴ)”から、2026年春夏の家庭用新商品･リニューアル品合計13品を2026年3月1日から、全国で発売している。冷凍食品では新商品として「bibigo マンドゥ餃子」を発売した。3月17日、都内イベント会場で「bibigoマンドゥ餃子新商品発表会」を開いた。発表会には2025年12月に「マンドゥ事業部長」に就任したお笑い芸人の狩野英孝さん、アシスタントを務める森脇梨々夏さんに加え