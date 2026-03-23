まだ使ったことがない人はもちろん、さらに使いこなしたい人に向けて、生成AIの使い方のちょっとしたコツをご紹介。生成AIの専門家の安達恵利子さんと生成AIに詳しい臼井拓水さんにお聞きしました。なんでもできる…というと、まるで魔法使いのように感じますが、それは使い方と命令のしかた次第。どんなふうに頼むと思い通りに動いてくれるのか、上手な使い方のコツを解説します。お話を聞いた方々安達恵利子AI活用・Webマーケテ