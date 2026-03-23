【RMZ-021 シールドライガー・マークII】 4月 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-021 シールドライガー・マークII」を4月に予約受付を開始する。 本商品は「ゾイド」シリーズに登場する共和国軍のシールドライガーの武装強化型「シー