トリノ五輪女子フィギュアスケート代表の安藤美姫さん（38）が22日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。恋愛について語った。MCの峯岸みなみから「安藤さん自身もこれから恋愛、結婚…選択肢としてあると思う」と話題を振られる場面が。安藤は「いつでもオープン」だと明かした。「“恋多き”って言われますけど3年、4年スパンで、いつもちょっと終わっちゃうんです」と告白。「娘も妹がほしい」と言っているそうで