◇オープン戦ドジャース─エンゼルス（2026年3月22日カリフォルニア州アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で先発出場。3打数1安打3打点だった。初回の第1打席は相手先発・クラセンに対し、1ボール1ストライクからの3球目、少し浮いたチェンジアップを狙ったが打ち損じで中飛。顔を横に向けて悔しさをにじませた。3回1死二塁の第2打席は