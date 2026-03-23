■MLBオープン戦ドジャースーエンゼルス（日本時間23日、エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平（31）がエンゼルスとのオープン戦に“1番・DH”で先発出場、3打数1安打3打点、オープン戦初打点を挙げた。甘いボールをミスショットする場面もあったが、チャンスではコンパクトなスイングを見せた。山本由伸（27）、大谷とローテーション軸となるT.グラスノー（32）は5回88球を投げて、奪三振は11個と開幕に向けて順調な調整を