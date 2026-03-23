◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦(23日、甲子園球場)甲子園球場で行われている選抜高等学校野球・大会5日目。第2試合では中盤から強い雨が降り始めました。徐々に雨脚が強まる中、5回表には観客が一斉に席を離れるなど強い雨となります。徐々にグラウンドがぬかるみ、難しいコンディションとなる中でも選手たちはプレーを継続。高川学園の先発・木下瑛二投手もロジンを頻繁に触りながら力投を続けました。その後、徐々に雨脚は