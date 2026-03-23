SixTONES松村北斗（30）が23日、都内でNetflixシリーズ「九条の大罪」配信直前イベントに登壇し、独自のルールについて語った。4月2日から全世界配信される同作は「闇金ウシジマくん」の作者・真鍋昌平氏による同名人気漫画が原作。半グレ、ヤクザ、前科持ちなど厄介な依頼人の案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人（柳楽優弥）と、東大卒の若きエリート弁護士・烏丸真司（松村北斗）が、法とモラルの境界に切り込む姿を描く。