文化庁の令和5年度「国語に関する世論調査」によると、読みたい本を選ぶときに「書店で実際に手に取って選ぶ」と回答した割合は減少傾向にあるそうです。書籍（紙）の売上減少や書店の閉店が相次ぐなか、『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』『塞王の楯』『イクサガミ』などで知られる直木賞作家・今村翔吾さんは、きのしたブックセンター、佐賀之書店、シェア型書店「ほんまる」という3軒の書店を経営しています。そこで今回は、今村さんが出