クックパッドの公式X（旧Twitter）は3月22日に投稿を更新。新機能「レシピスクラップ」を巡る批判を受け、今後の取り組みについて公表しました。【投稿】クックパッドの声明全文「あとで作るための個人の記録」「『レシピスクラップ』機能についていただいたご意見と、今後の取り組みについて」と題した文書を公開した同アカウント。「今回リリースした『レシピスクラップ』機能について、さまざまなご意見をいただいております。