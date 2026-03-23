赤穂温泉は、兵庫県南西端にある赤穂御崎に位置する温泉地です。「よみがえりの湯」とも称されるこの温泉は、優れた泉質で知られています。瀬戸内海国立公園の多島美を背景に、海と空が一体となったかのような「インフィニティ風呂」を備えた宿もあり、水平線に沈む夕日の美しさは「日本の夕陽百選」にも選ばれるほどの絶景。心身ともに深いリラックスへと導いてくれます。「赤穂温泉」周辺には何がある？赤穂温泉の周辺には、歴史